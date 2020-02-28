ستيرلينغ: ابنتي تشجع ليفربوبل وتحفظ أغنية “مو” صلاح

وكالات

كشف نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ أن ابنته الصغيرة من مشجعي فريق ليفربول وتؤدي أغنية نجم “الريدز” محمد صلاح.

ورغم المنافسة الشرسة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، إلاّ أن ذلك لم يمنع ابنة واحد من نجوم “الأزرق السماوي” في المواسم الأخيرة من التعبير عن تشجيعها لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ففي مقابلة نقلتها صحيفة “ميرور”البريطانية، كشف نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ أن ابنته ميلودي (7 أعوام) تُشجع فريق ليفربول، ولديها جانب من شخصيته، حيث تُحب المزاح وأداء أغنية “مو” صلاح.

وأضاف: “إنها تعرف المنافسة بين ليفربول والفريق الذي ألعب له، لذلك فهي تحاول أن تُغضبني، لكن هذه هي شخصيتها”.