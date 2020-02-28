ألمانيا.. انتشار فيروس كورونا يتوسع ليشمل 6 ولايات مختلفة

سجَّلت ست ولايات بغرب ألمانيا 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد يوم من تصريحات وزير الصحة الألماني، التي قال فيها إن البلاد على شفا تفشٍّ وبائي.
وقالت وزارة الصحة الألمانية إن الفحوصات في ولاية نورد راين فستفاليا، أكبر الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، أثبتت إصابة 14 شخصًا آخرين بفيروس كورونا، أمس الخميس، بمنطقة هاينسبرج، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات في المنطقة إلى 20 حالة.
وفي هامبورج، قالت سلطات الصحة إن الفحوص أثبتت إصابة رجل بالفيروس بعد عودته من إيطاليا.
وفي ولاية هيسه؛ حيث توجد مدينة فرانكفورت، ذكرت السلطات أن شخصًا آخر أصيب بالفيروس.
وسجلت ولاية بادن فرتمبرج أربع حالات جديدة ليرتفع عدد المصابين فيها إلى ثمانية.
وقالت ولاية راينلاند بالاتينات، أمس، إن الفحوص أكدت إصابة رجل بفيروس كورونا.
وكان وزير الصحة الألماني، ينس شبان، قد قال، أول أمس الأربعاء، إن ألمانيا على شفا تفشٍّ وبائي لفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور حالات جديدة، لم يعد من الممكن تتبعها حتى مصدر الفيروس الأصلي في الصين.
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