الصين تُعلن 327 إصابة جديدة بكورونا و44 وفاة في بؤرة تفشي المرض

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الجمعة، أنها تلقت تقارير عن 327 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و44 حالة وفاة جديدة يوم الخميس في 31 منطقة على مستوى الصين القارية.
واوضحت اللجنة، في تحديثها اليومي لحصيلة الوباء، أن معظم الوفيات التي سجلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة كانت في مقاطعة هوبي، مركز تفشي فيروس، والتي بلغت 41 وفاة، وحالتان في بكين، وحالة واحدة في شينجيانغ.
وأضافت أنه من بين الإصابات الجديدة الـ327 سجلت مقاطعة هوبي 318 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس يوم الخميس، لترتفع حالات الإصابة في المقاطعة الأكثر تضررا الى 65914 حالة.
وإجمالا، ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بالصين القارية إلى 2788 حالة وفاة، و78824 إصابة مؤكدة بنهاية يوم الخمس.
من جانب آخر، أشارت لجنة الصحة الوطنية أن العدد اليومي للمرضى المتعافين حديثا من عدوى فيروس كورونا الجديد وغادروا المستشفيات في الصين تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة لليوم العاشر على التوالي.
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