ردا على مقتل أزيد من ثلاثين جنديا لها في إدلب السورية، بالقذائف الروسية، فتحت تركيا حدودها مع أوروبا أمام المهاجرين السوريين، وهو الوضع الذي استفاد منه المهاجرون المغاربة المقيمون بصورة غير شرعية في تركيا.
وقالت مصادر إن السلطات التركية وضعت في مدينة اسطنبول مساء أمس، حافلات رهن إشارة المهاجرين غير الشرعيين، للسفر بهم نحو الحدود اليونانية، وأظهرت مقاطع فيديو، على شبكات التواصل الاجتماعي، مهاجرين يتحدثون باللهجة المغربية، رفقة مهاجرين سوريين، يعبرون نحو الحدود اليونانية.
ولا زالت تدفقات المهاجرين على ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان مستمرة، عقب تداول أنباء جاء فيها أن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا.
ومنذ ساعات الليل، توجه عشرات المهاجرين غير النظاميين، إلى أدرنة، ومن ثم بدأوا السير نحو المناطق الحدودية، حيث سار المهاجرون على شكل مجموعات وبينهم نساء وأطفال، نحو القرى الحدودية، انطلاقا من أماكن مختلفة في الولاية.
وشهد تدفق المهاجرين ازديادا ملحوظا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث شرعوا في القدوم إلى أدرنة بالحافلات وسيارات الأجرة، في الوقت الذي صرح المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” التركي عمر جليك، فجر اليوم الجمعة، بأن سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست بوضع يمكنها فيه ضبط اللاجئين.
يشار إلى أنه منذ سنوات، ومع تشديد المغرب لإجراءات منع الهجرة غير الشرعية، بدأ الشباب المغاربة الحالمون بالهجرة نحو أوروبا، يتوجهون للهجرة من ليبيا إلى إيطاليا، أو من تركيا نحو اليونان، رفقة أفواج المهاجرين السوريين الفارين من الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعطي الضوء الأخضر للمهاجرين من أجل العبور لأوروبا.. من ضمنهم مغاربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.