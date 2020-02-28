بسبب ارتفاع عدد المصابين بكورونا.. طهران تمنع إقامة صلاة الجمعة

قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن صلاة الجمعة لن تقام هذا الأسبوع في المدن المتضررة من فيروس كورونا في إيران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).

وأوضح نمكي أن قرار الإلغاء يقتصر على صلاة الجمعة فقط، مُضيفًا أن “كل هذه القرارات مؤقتة”.

ورُغم أن وزير الصحة الإيراني لم يحدد المدن التي يشملها صلاة الجمعة، فمن المحتمل أن يتم تضمين مدينة قم – وهي مركز الإصابات بفيروس كورونا في إيران – والعاصمة طهران.

وحسب مسؤولين إيرانيين، أصاب فيروس كورونا نحو 95 شخصًا في البلاد، وأودى بحياة 15 شخصًا.