اجتماع طارئ لحلف شمال الأطلسي لبحث التطورات في سورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن حلف شمال الأطلسي صباح اليوم، الجمعة، عن عقده اجتماعًا طارئًا لسفرائه اليوم، لإجراء مشاورات بشأن التطورات في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة الحلف، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا على الأقلّ في غارة جوية نسبت مسؤوليتها إلى قوات النّظام السّوريّ في منطقة إدلب.

وقال الحلف في بيان إن "مجلس حلف الأطلسي الذي يضم سفراء كل الدول الأعضاء الـ29 سيجتمع الجمعة في 28 شباط/ فبراير بطلب من تركيا لإجراء مشاورات بموجب المادة رقم 4 من اتفاقية واشنطن التأسيسية، حول الوضع في سوريا".

وتمنح المادة رقم 4 الحقّ لأي عضو في الحلف لطلب محادثات حين يرى تهديدا "لوحدة وسلامة أراضيه، واستقلاله السياسي أو الأمني".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، في تغريدة على حسابه في "تويتر" إنّ "اليوم سيجتمع مجلس الحلف بطلب من تركيا للتشاور بشأن الوضع في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة واشنطن التي أسست الحلف"؛ وذلك بعد أن تحدّث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع ستولتنبرج عبر الهاتف يوم الخميس.

وحضت تركيا الجمعة المجموعة الدولية على إقامة منطقة حظر جوي في شمال غرب سوريا لمنع طائرات النظام السوري وحليفته روسيا من شن ضربات؛ ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مدير الإعلام لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون قوله إن "المجموعة الدولية يجب أن تتخذ إجراءات لحماية المدنيين وإقامة منطقة حظر جوي" في منطقة إدلب.