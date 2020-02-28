مدرب إنتر يتلقى نبأ سارا قبل موقعة يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب إنتر ميلان تلقى نبأ سارا قبل المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس والمقررة بعد غد، الأحد، ضمن الدوري الإيطالي.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورت إيطاليا، فإن سمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر ميلان، اقترب من العودة وتدعيم قائمة فريقه بعد غيابه عن المشاركة في المباريات الأخيرة.

وتعرض سمير هاندانوفيتش للإصابة بكسر في الإصبع الصغير باليد اليسرى، غاب على إثره عن المشاركة منذ مطلع شباط/فبراير الجاري.

وأضافت الشبكة أن الفحص الطبي الأخير الذي أجراه هاندانوفيتش، أظهر تعافي اللاعب، وقد يبدأ المشاركة في تدريبات الكرة بداية من الغد.

ويتصدر يوفنتوس الذي يطارد لقبه التاسع على التوالي في الدوري، الترتيب برصيد 60 نقطة متفوقا بنقطة على لاتسيو الثاني بينما يأتي إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة.