أزمة جديدة بين برشلونة ونيمار!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، يستعد لرفع دعوى قضائية جديدة ضد فريقه السابق برشلونة الإسباني.

ووفقا لصحيفة "إل موندو" الإسبانية، فإن النجم البرازيلي سيرفع دعوى قضائية ثالثة ضد النادي الكاتالوني، يطالب فيها بالحصول على 6.5 مليون يورو، في قضية ترتبط بالدعاوى القضائية بين البارسا وسلطات الضرائب الإسبانية عند انضمام نيمار إلى البلوغرانا في صيف 2013.

وأوضحت أن هذا المبلغ دفعه نيمار للضرائب الإسبانية، مقابل مكافأة خفية وضعت في عقود انتقاله إلى برشلونة لتسهيل ضمه من نادي سانتوس البرازيلي.

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وعلقت "تخيل نيمار جونيور أن النادي الإسباني سوف يعوضه عن هذا المبلغ الذي دفعه للضرائب".

ولم تنس الصحيفة الإسبانية الإشارة إلى أن نيمار طالب في دعاوى قضائية أخرى إدارة برشلونة بسداد 32.1 مليون يورو، بواقع مكافأة تجديد العقد (28.6 مليون يورو) ورواتب متأخرة بقيمة (3.5 مليون يورو).

يذكر أن نيمار جونيور رحل عن البارسا في صيف 2017 مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده البالغة قيمته 222 مليون يورو.