مرجع ديني: امر مريب ان ينتقل فيروس كورونا من موطنه لدول أخرى

حذر المرجع الديني محمد تقي المدرسي، من تأثير الصراعات السياسية بين الدول على حياة الناس، لافتاً إلى أن تناقل فايروس الكورونا من موطنه إلى دولٍ أخرى بعيدةٍ عنه "أمرٌ مريبٌ"، مشددا على أخذ الإحتياطات اللازمة للوقاية من هذا المرض. ودعا المدرسي، في كلمته الأسبوعية بمكتبه في كربلاء، إلى "الإلتزام بوصايا الدين الحنيف في رعاية النظافة الشخصية والعامة التي تعد أولى خطوات الوقاية من الأمراض عموماً، كما أوصى باتباع نصائح الأطباء المختصين لعدم الإبتلاء بهذا المرض".



وفي سياقٍ متصل أوصى المرجع إلى "التضرع والإلتجاء إلى الله سبحانه في هذه الأيام المباركة من شهر رجبٍ الأصب، لتخليص العالم وجميع الشعوب من هذا البلاء المحدق" على حد وصفه.



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