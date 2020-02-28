أفاد مصدر أمني، الجمعة، بتحرير مختطفة والقاء القبض على خاطفيها شرقي الناصرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية تمكنت، اليوم، من تحرير فتاة مختطفة تبلغ من العمر 13 عاما والقبض على خاطفيها وفق المادة 422 في قضاء الاصلاح شرقي الناصرية".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الخاطفية وتسليم الفتاة الى ذويها".
كانت هذه تفاصيل خبر تحرير مختطفة والقاء القبض على خاطفيها شرقي الناصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.