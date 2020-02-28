تحرير مختطفة والقاء القبض على خاطفيها شرقي الناصرية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية تمكنت، اليوم، من تحرير فتاة مختطفة تبلغ من العمر 13 عاما والقبض على خاطفيها وفق المادة 422 في قضاء الاصلاح شرقي الناصرية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الخاطفية وتسليم الفتاة الى ذويها".