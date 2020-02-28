- 1/2
- 2/2
2020-02-28 | 09:55
551 مشاهدة
قرر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا بسبب فايروس كورونا.
وكن من المقرر ان تقام المباراة يوم الاثنين المقبل على ملعب الجوهرة المشعة، إلا ان الاسيوي ابلغ إدارة الناديين بتأجيل المباراة.
وتأخر قرار التأجيل للمباراة بالنسبة الى المواجهات الاخرى، حيث توجه وفد الشرطة الى جدة صباح اليوم برحلة ترانزيت عبر العاصمة الأردنية عمان.
يذكر ان الاتحاد الاسيوي سيتخذ المزيد من قرارات التأجيل بسبب فايروس كورونا مطلع شهر اذار المقبل خلال اجتماعه في ماليزيا.
وتأخر قرار التأجيل للمباراة بالنسبة الى المواجهات الاخرى، حيث توجه وفد الشرطة الى جدة صباح اليوم برحلة ترانزيت عبر العاصمة الأردنية عمان.
يذكر ان الاتحاد الاسيوي سيتخذ المزيد من قرارات التأجيل بسبب فايروس كورونا مطلع شهر اذار المقبل خلال اجتماعه في ماليزيا.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يؤجل مباراة الشرطة أمام الأهلي السعودي بدوري الابطال بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.