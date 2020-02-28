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مواليد الابراج المائية الأكثر حظا هذا الأسبوع

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الحدث الابرز عن هذا الاسبوع هو المثلث الفلكي بين القمر من السرطان والشمس من الحوت يومي الخميس والجمعة ما يجعل مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت لتتقدم بخطوات كبيرة وناجحة

بالنسبة الى حركة القمر السبت والاحد القمر في الثور ما يجعل مواليد الابراج الترابية لتطور الاوضاع ما يجعلهم يتمتعون بسرعة خاطر وقدرة على التفاوض والاقناع بشأن تسوية مالية لينتقل بعدها القمر الى برج الجوزاء الهوائي المائي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الحوت يومي الاثنين الثلاثاء فتكون فترة حافلة بالحظ والتفوق لكل من مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو بالنسبة الى عطلة الاسبوع بين الاربعاء والجمعة ستكون مائية بامتياز مع انتقال القمرالى برج السرطان المائي ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحوت ويتحدث عن انفراج وارتياح مهني ومالي لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت

 

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حركة الكواكب تكون على الشكل التالي الشمس في الحوت الزهرة في الحمل عطارد في حالة تقدم في الحوت المريخ في الجدي ما يسبب اجواء ادارية مشحونة بالتوتر وسوء التفاهم كما يسبب بالتهور والتسرع وعدم التركيز للطلاب ويسبب بحوادث السير لكل من مواليد الحمل السرطان والميزان المشتري زحل وبلوتو في الجدي اورانوس في الثور

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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