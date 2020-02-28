روسيا تحظردخول الإيرانيين إلى أراضيها بعد اتهامها بنقل العدوي لعدد من الدول

أعلنت السلطات في روسيا، اليوم الجمعة، وقف دخول المواطنين الإيرانيين إلى أراضيها كإجراء احترازي بعد انتشار فيروس كورونا في إيران.

أعلنت إيران حتى أمس الخميس ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الجديد إلى 22 حالة، فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس لـ141 إصابة مؤكدة.

وبحسب الإحصائيات الرسمية في إيران، فقد تم تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب كورونا، الأمر الذي رفع العدد الإجمالي للوفيات بهذا الفيروس إلى 22 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضافت الوكالة أنه تم تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، الأمر الذي يرفع من العدد الإجمالي للإصابات من 139 إلى 141 إصابة.

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أصدرت الحكومة الروسية تعليمات إلى وزارة الخارجية بتعليق مؤقت لإصدار التأشيرات الخاصة بالعمل والسياحة والترانزيت للمواطنين الإيرانيين وإلغاء التأشيرات الصادرة سابقاً. ونشرت التعليمات على الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة، وفق ما أوردته قناة "روسيا اليوم".

واحتلت إيران وإيطاليا مركزين رئيسيين من حيث نقل العدوى إلى مناطق أخرى، عن طريق أشخاص كانوا في زيارة للدولتين.

كما أُصيب عدد من المسؤولين الإيرانيين البارزين، آخرهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة.

وكانت السلطات الإيرانية قد قررت أول أمس الأربعاء، منع إقامة صلاة الجمعة في المدن التي تشهد انتشاراً لفيروس كورونا المستجد بعد وصول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى إيران إلى 24 حالة.