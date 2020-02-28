خارجية البحرين: بدء تفعيل خطة لإجلاء مواطنينا من إيران بسبب "كورونا"

أعلنت ​وزارة خارجية​ ​البحرين​، البدء في تفعيل خطة لإجلاء المواطنين البحرينيين من ​إيران​، للفحص والحجر، نظرا لتفشي فيروس "كورونا" الجديد في مدنها، داعية المواطنين المتواجدين في إيران لتسجيل بياناتهم، من خلال الاتصال على رقم هاتف معلن.

​وأوضحت الوزارة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية، من أجل ضمان سلامة كافة العائدين من المواطنين المتواجدين في إيران قبل وصولهم إلى المملكة. وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة عند وصولهم إلى ​مطار البحرين الدولي​، لفحصهم وحجرهم حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين و​الصحة العامة​ في المملكة.