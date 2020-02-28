خارجية البحرين: بدء تفعيل خطة لإجلاء مواطنينا من إيران بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة خارجية البحرين، البدء في تفعيل خطة لإجلاء المواطنين البحرينيين من إيران، للفحص والحجر، نظرا لتفشي فيروس "كورونا" الجديد في مدنها، داعية المواطنين المتواجدين في إيران لتسجيل بياناتهم، من خلال الاتصال على رقم هاتف معلن.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية، من أجل ضمان سلامة كافة العائدين من المواطنين المتواجدين في إيران قبل وصولهم إلى المملكة. وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة عند وصولهم إلى مطار البحرين الدولي، لفحصهم وحجرهم حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين والصحة العامة في المملكة.
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