مسؤول صيني: سحق قوى الإرهاب شرط ضروري لإنهاء الصراع في سوريا

أكد نائب المندوب الصيني الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ وو إن، أن سحق قوى ​الإرهاب​ شرط ضروري لإنهاء الصراع في ​سوريا​، داعيا ​المجتمع الدولي​ للعمل المشترك لجلب الإرهابيين إلى العدالة.

وفي كلمة ألقاها أمام ​مجلس الأمن​ الدوليى أشار إلى أن مشكلة المقاتلين الأجانب تمثل خطرا خاصا، وأصبحت عقبة كبرى أمام استعادة ​السلام​ والاستقرار في سوريا. وقال: "الملاذ الآمن الذي أنشأته قوى الإرهاب في سوريا تتعين إزالته طبقا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي".

وأشار المبعوث الصيني إلى أن بكين تحث الجهات المعنية على إيجاد تسوية شاملة وطويلة الأجل للأزمة في إدلب، عبر الحوار والتفاوض.

وعلى الصعيد الإنساني، أكد وو، أن ​الحكومة السورية​ هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية في تحسين الأوضاع الإنسانية على أراضيها.