وزير الدفاع التركي: قصفنا أكثر من 200 موقع تابع للنظام السوري عبر الطائرات المسيرة والمدفعية

أعلن ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ "اننا قصفنا أكثر من 200 موقع تابع للنظام السوري عبر الطائرات المسيرة والمدفعية"، مشيرا الى ان "القوات التركية تعرضت للعدوان رغم التنسيق مع المسؤولين الروس وإبلاغهم بمواقع وحداتنا​​​​​​​، ولم تكن مع قواتنا خلال هذا الهجوم أي مجموعات مسلحة أخرى​​​​​​​".

ولفت آكار الى انه "رغم تحذيرنا بعد استهداف قواتنا لأول مرة تواصل الهجوم وطال أيضا سيارات الإسعاف".​​​​​​​