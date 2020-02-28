سفيرة لبنان بروما:عدد المصابين بكورونا مرتفع بسبب المسح الشامل للسكان

أكدت سفيرة ​لبنان​ في روما ميرا ضاهر في حديث صحفي "انها تعقد لقاءات مستمرة مع وزارتي الخارجية والصحة الايطاليتين والسلطات في ​مطار روما​، تتعلق ب​فيروس كورونا​ وسلامة الجالية.

وأوضحت أن "لدى ​وزارة الصحة​ الايطالية خطا ساخنا و​إيطاليا​ من الدول الاوروبية التي تسيطر على الفيروس"، مؤكدة أن "نسبة الاصابات مرتفعة في البلاد لأن السلطات فيها تقوم بمسح مخبري شامل للسكان، والفيروس يفتك بالمسنين"، معلنة أن "​الوقاية​ من الفيروس أدت إلى تجنب وفاة عدد كبير من الايطاليين بالانفلونزا العادية التي كانت كل سنة تؤدي الى وفاة اكثر من 150 شخصا حسب الاحصاءات الرسمية. لذلك يجب ألأ تكون ​ايطاليا​ بلدا ممنوعا علينا"، مبدية استعدادها "لتقديم أي خدمة لأبناء الجالية اللبنانية في إيطاليا".