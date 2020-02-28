سفيرة لبنان بروما:عدد المصابين بكورونا مرتفع بسبب المسح الشامل للسكان

أكدت سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر في حديث صحفي "انها تعقد لقاءات مستمرة مع وزارتي الخارجية والصحة الايطاليتين والسلطات في مطار روما، تتعلق بفيروس كورونا وسلامة الجالية.
وأوضحت أن "لدى وزارة الصحة الايطالية خطا ساخنا وإيطاليا من الدول الاوروبية التي تسيطر على الفيروس"، مؤكدة أن "نسبة الاصابات مرتفعة في البلاد لأن السلطات فيها تقوم بمسح مخبري شامل للسكان، والفيروس يفتك بالمسنين"، معلنة أن "الوقاية من الفيروس أدت إلى تجنب وفاة عدد كبير من الايطاليين بالانفلونزا العادية التي كانت كل سنة تؤدي الى وفاة اكثر من 150 شخصا حسب الاحصاءات الرسمية. لذلك يجب ألأ تكون ايطاليا بلدا ممنوعا علينا"، مبدية استعدادها "لتقديم أي خدمة لأبناء الجالية اللبنانية في إيطاليا".
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