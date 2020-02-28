النشرة: قوة اسرائيلية تفقدت السياج الحدودي ما بين الغجر ووادي العسل

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "قوة اسرائيلية مدعوة بسيارتي جيب هامر تفقدت ​السياج الحدودي​ وأجهزة المراقبة المثبتة عليه ما بين ​الغجر​ ووادي العسل مرورا ب​العباسية​، وتزامن ذلك مع قيام ​الجيش الاسرائيلي​ برفع ​منطاد​ مجهز بأجهزة مراقبة فوق سهل الحولي مقابل ​منتزهات الوزاني​ ومنطقة المجيدية. إضغط للمزيد

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