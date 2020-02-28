اعتصام امام دائرة التربوية في حبوش للمطالبة بإقفال المدارس لمدة شهر حفاظا على صحة الاولاد

اعتصم عدد من الاهالي امام دائرة التربوية في حبوش ب​النبطية​ للمطالبة بإقفال ​المدارس​ لمدة شهر حفاظا على صحة الاولاد، خوفا من تفشي مرض ​كورونا​.

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