وهاب دعا لبيع الكهرباء بليرة واحدة لأربعة أو خمسة أشخاص مقابل نسبة معيّنة من الأرباح

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ الى انه بحسب خبرتي فإن ​حزب الله​ ليس لديه الخبرة الكافية في الملفات الداخلية، واليوم نحن امامنا كم شهر نستطيع خلالهم شراء ​الدواء​ و​المازوت​ وغيرها وفي حزيران نحن ذاهبون الى الانهيار التام. واوح ان ​صندوق النقد​ يريد ​الخصخصة​ وتحرير صرف ​الليرة​، واذا تم تحرير صرف الليرة يمكن ان تصل الليرة الى 20 الف ليرة، كما ان الصندوق يريد رفع ايرادات ​الدولة​ عبر زيادة الـTVA وفرض ضريبة على ​البنزين​ ورفع الدعم عن ​الكهرباء​ وتخفيض حجك ​القطاع العام​. واعتبر انه اذا استمرينا على هذه الحالة فاننا متجهون الى الانهيار التام في حزيران، ونحن أمام حلّين للخروج من ​الأزمة​ الأول ​ترسيم الحدود​ البحرية والثاني السير بالاصلاحات المطلوبة، والا نحن ذاهبون الى 10 سنوات "​صحراء​" في البلد.

ولفت وهاب في حديث تلفزيوني، الى اننا عشنا ثلاثين سنة برخاء على حساب الدولة أو المودعين، وكانت الدولة تصرف من دون حساب. واكد انه مع بيع الكهرباء بليرة لبنانية واحدة لأربعة أو خمسة أشخاص مقابل نسبة معيّنة من الأرباح، وهناك وزراء مقتنعون بهذا المنطق.

واكد ان ​الجيش السوري​ سيستكمل عملياته لتحرير كامل اراضيه، و​الجيش الروسي​ سيكون داعما للجيش السوري في تحرير ارضه، واعتبر ان العرب يجب ان يقفوا الى جانب ​سوريا​ في حربها ضد الاتراك، ورأى انه يجب ان يكون هناك ​منظومة​ امن عربية. ورأى اننا كنا سنتجه الى الحرب لو كان الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ رجلا وينفذ كلامه.