الطبش عن انتخابات اتحاد العائلات البيروتية: للنهوض بالاتحاد وتفعيل عمله

علقت عضو كتلة "المستقبل" ​رولا الطبش جارودي​ على انتخابات اتحاد العائلات ال​بيروت​ية، معتبرة ان "هذه ​الانتخابات​ استحقاق عائلي بامتياز ، يعني كل البيارتة، فيه يتوحدون عبر عائلاتهم ويمنحون ثقتهم لفريق عمل، يضع نفسه، بدوره، في خدمة بيروت المحروسة، اَهلها وشؤونها وتراثها ووجدانها الوطني".

وتابعت الطبش :"صحيح ان الأجواء التي سبقت يوم الاستحقاق، لم تكن على قدر التطلعات، حينما كانت معظم ​الاتصالات​ والمشاورات واللقاءات لا تشبه روحية اهل العاصمة ولا تتلاقى واصول التعاطي بين الإخوة ضمن العائلة الواحدة، إنّما وبفضل اهل الخير، وما أكثرهم، عادت الأجواء الى صوابها، ونأمل اليوم ان تُترجم ديمقراطياً بكل مسؤولية في صندوق الاقتراع".

وتمنت الطبش "على الفائزين، ان تكون أولويتهم فتح ورشة عمل حقيقية، داخل الاتحاد ومع الغير، للنهوض به ولتفعيل الاداء المنتظر من كل البيارتة، كما الدعوة الصادقة ليكون اتحادا جامعاً لكل ​العائلات البيروتية​، حتى تكون خدمة بيروت شرفاً نتشاركه جميعاً".