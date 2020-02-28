علقت عضو كتلة "المستقبل" رولا الطبش جارودي على انتخابات اتحاد العائلات البيروتية، معتبرة ان "هذه الانتخابات استحقاق عائلي بامتياز ، يعني كل البيارتة، فيه يتوحدون عبر عائلاتهم ويمنحون ثقتهم لفريق عمل، يضع نفسه، بدوره، في خدمة بيروت المحروسة، اَهلها وشؤونها وتراثها ووجدانها الوطني".
وتابعت الطبش :"صحيح ان الأجواء التي سبقت يوم الاستحقاق، لم تكن على قدر التطلعات، حينما كانت معظم الاتصالات والمشاورات واللقاءات لا تشبه روحية اهل العاصمة ولا تتلاقى واصول التعاطي بين الإخوة ضمن العائلة الواحدة، إنّما وبفضل اهل الخير، وما أكثرهم، عادت الأجواء الى صوابها، ونأمل اليوم ان تُترجم ديمقراطياً بكل مسؤولية في صندوق الاقتراع".
وتمنت الطبش "على الفائزين، ان تكون أولويتهم فتح ورشة عمل حقيقية، داخل الاتحاد ومع الغير، للنهوض به ولتفعيل الاداء المنتظر من كل البيارتة، كما الدعوة الصادقة ليكون اتحادا جامعاً لكل العائلات البيروتية، حتى تكون خدمة بيروت شرفاً نتشاركه جميعاً".
كانت هذه تفاصيل خبر الطبش عن انتخابات اتحاد العائلات البيروتية: للنهوض بالاتحاد وتفعيل عمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.