الحجار: لماذا هذا الإصرار على هدر المال العام؟

اشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يتجه ​مجلس الوزراء​ اليوم لإقرار إنشاء ٣ محطات تغويز بكلفة تتجاوز الـ ١٣ مليار ​دولار​ للإنشاء و ​الغاز​ والتشغيل، بالرغم من توصية ​البنك الدولي​ بإنشاء محطة واحدة فقط. لماذا هذا الإصرار على هدر ​المال​ العام خاصة و أنه إذا وجد الغاز في بحرنا تنتفي الحاجة لمحطات التغويز؟ خافوا الله بهالبلد".

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