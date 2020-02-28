قيومجيان: ‏لكم جامعتكم الفئوية ولنا الجامعة اللبنانية

رأى الوزير السابق ريشارد قيومجيان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "يستغلون وجع المحرومين ويستبيحون كل الحرمات والمحرمات. ‏ما أن يضعوا يدهم على وظيفة أو موقع في ​الدولة​، سرعان ما يتحول الى دكانة ينهبون محتوياتها ويفشلون في إدارتها. ‏لكم جامعتكم الفئوية ولنا ​الجامعة اللبنانية​ الجامعة".

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