مخزومي: وقعنا على عريضة استعادة الأموال المنهوبة

لفت النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "أول أبواب استعادة ​الأموال المنهوبة​ هو مشاركة حراك 17 تشرين في سعيهم لتوقيع عريضة تتعلق بالأموال المنهوبة والمهربة، والاستعداد للمشاركة في إقرار القوانين اللازمة لذلك. وقعنا على ​العريضة​ ونشجع كل نائب على المشاركة فيها".

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