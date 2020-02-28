الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 45 حالة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية ارتفاع الاصابات ب​فيروس كورونا​ إلى 45 إصابة، بعد تأكيد إصابة حالتين جديدتين. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الخميس ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 43 حالة مؤكدة، إثر تسجيل 17 إصابة جديدة.

واوضحت الدكتورة بثينة المضف أن الحالات الـ 43 المؤكدة كانت من أصل 1675 مسحة تم أخذها من القادمين من المناطق الموبوءة. وذكرت أنه تم عزل جميع الحالات المؤكدة في المستشفى المخصص والمعد لمثل تلك الحالات وتجري متابعتهم وعلاجهم حسب البروتوكولات العلمية المتبعة لعلاج تلك الحالات، لافتة إلى أن جميع المصابين في حالة صحية مستقرة ويتمتعون بصحة جيدة وهم في طور الشفاء.

وأشارت إلى الوزارة تتابع من تم عزلهم في المكان المخصص وكذلك من تم تطبيق المراقبة عليهم في المنزل والذين تم فحصهم، موضحة أن الوزارة تتابع ايضا ما يتم إعلانه من ​منظمة الصحة العالمية​ والمؤسسات العلمية. وقالت إن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة لمجابهة "كورونا المستجد"، وتم عقد عدة اجتماعات للفريق الحكومي المشكل لمتابعة هذا الفيروس.