رئاسة البرلمان الإيراني: تسجيل إصابة أربعة نواب بفيروس كورونا

أعلن عضو مجلس رئاسة ​البرلمان الإيراني​ محمد علي وكيلي، تسجيل إصابة أربعة نواب في البرلمان ب​فيروس كورونا​ من أصل ثلاثين نائبا اطلع على نتائج تحاليلهم. ويضم البرلمان 290 نائبا، وكان كل من النائب عن مدينة قم مجتبى ذو النور رئيس لجنة ​الأمن​ القومي في البرلمان، والنائب عن مدينة ​طهران​ محمود صادقي قد أكدا إصابتهما بالفيروس.

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