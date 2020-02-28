المرصد السوري: مقتل 16 عنصرا من قوات النظام السوري بقصف تركي في إدلب

افاد المرصد السوري عن مقتل 16 عنصرا من قوات ​النظام السوري​ بقصف تركي في إدلب. يذكر انه قُتل 33 جنديًا تركيًا على الأقل الخميس في غارات جوية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا نسبتها أنقرة الى دمشق، فيما ردّت تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي مساء اليوم نفسه مستهدفةً مواقع للنظام السوري.

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