الرئاسة التركية تطلب إقامة منطقة حظر جوي فوق إدلب

حضت ​الرئاسة التركية​ المجموعة الدولية على إقامة منطقة حظر جوي في شمال غرب ​سوريا​ لمنع الطائرات السورية وحليفته ​روسيا​ من شن ضربات. ولفت مدير الإعلام لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون إن "المجموعة الدولية يجب أن تتخذ اجراءات لحماية المدنيين وإقامة منطقة حظر جوي في منطقة إدلب حيث قتل أكثر من 30 جنديا ​تركيا​ الخميس في قصف نسب الى قوات ​النظام السوري​".

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