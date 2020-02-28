جنبلاط: غيبوا هيئة إدارة النفط عن مشهدية الحفر ارضاء للحاكم الفعلي

رأى رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق وليد حنبلاط في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "تجاهلوا كلمة إصلاح في ​البيان الوزاري​ كي لا يغضب الحاكم الفعلي وبالأمس غيبوا هيئة إدارة ​النفط​ عن مشهدية الحفر ارضاء للحاكم الفعلي والحبل على الجرّار وكل هذا بغياب الصندوق السيادي للأجيال المقبلة. اذا من المستفيد من النفط ، الله اشك".

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