رئيس منغوليا في الحجر الصحي بعد زيارة إلى الصين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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فيما يواصل فيروس كورونا إثارة الهلع في العالم، وضعت منغوليا رئيس بلادها في الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين ليكون أول رئيس دولة يوضع في الحجر الصحي بسبب مخاوف الفيروس.

وقالت وكالة الأنباء المنغولية إن الرئيس خالتما باتولغا وضع في الحجر الصحي، بعد يوم واحد من زيارته للصين ومقابلته للرئيس تشي جين بينغ.

ولم تحدد الوكالة إذا كان الأمر مجرد إجراء احترازي.

وشهدت خمس دول جديدة حول العالم، اليوم الجمعة، حالات إصابة أولى بفيروس كورونا المستجد.

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وسجلت الصين الجمعة 44 وفاة إضافية جراء الفيروس فضلا عن 327 إصابة جديدة بالفيروس وهو أدنى رقم يومي لحالات العدوى الجديدة منذ أكثر من شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي ترتفع بالتالي الى 2788.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الخميس أن فيروس كورونا المستجد بلغ "نقطة حاسمة" عالمياً وحضّ الدول التي طالها الوباء على "التحرك سريعاً" لاحتوائه.

وقال للصحافيين في جنيف "نحن عند نقطة حاسمة". وأضاف أن "ما يحصل في بقية العالم هو الآن مصدر قلقنا الأكبر"، مشيرا الى انخفاض عدد الإصابات الجديدة في الصين.

