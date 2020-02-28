تركيا لن توقف المهاجرين الذين يحاولون التوجه إلى أوروبا

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اسطنبول: أكد مسؤول تركي كبير الجمعة لوكالة فرانس برس أن تركيا لن توقف بعد الآن المهاجرين الذين يحاولون التوجه الى أوروبا، عن عبور الحدود.
وقال المسؤول رافضا الكشف عن اسمه "لن نبقي بعد الآن الأبواب مغلقة أمام المهاجرين الراغبين في التوجه الى أوروبا" بعدما ذكرت وسائل إعلام أن مجموعات مهاجرين كانت تتجه صباح الجمعة نحو الحدود مع اليونان في غرب تركيا.
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