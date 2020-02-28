إيران تعد بإدهاش العالم... سنهزم كورونا!

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





صرح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، بأن الشعب الإيراني بكل مكوناته وأطيافه إلى جانب القطاع الطبي سيدهش العالم بتحقيقه شعار "سنهزم كورونا".

جاء ذلك في رسالة وجهها الوزير سعيد نمكي، إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بعد أن أشاد الأخير أمس الخميس بجهود القطاع الطبي في سياق مكافحة كورونا.

وأكد نمكي: "رغم معاناتنا ومعاناة الشعب فإن الوفاق الوطني والتلاحم بين جميع الأجهزة التنفيذية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون والقوات المسلحة والمنظمات الشعبية وشعبنا العزيز إلى جانب العاملين في قطاع الصحة بشعار "سنهزم كورونا" يعد عرضا منقطع النظير، ولا شك في أنهم سيدهشون العالم بدحرهم المرض سريعا".

يذكر أن فيروس كورونا تمدد بين مسؤولي النظام ليصل إلى نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار، وفق ما أوردت وكالة إيرنا.

وقالت المتحدثة باسم مكتب ابتكار، إن نتائج الفحص الأولية حول إصابتها بالفيروس كانت إيجابية. وبهذا يكون قد ارتفع إلى 4 عدد المسؤولين الإيرانيين المصابين بكورونا، ووفاة واحد.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت أمس الخميس ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 26 والإصابات إلى 245، في زيادة بواقع 106 إصابات جديدة و7 وفيات خلال يوم واحد.

Advertisements

خامنئي يشكر الأطباء

ونشر خامنئي، الخميس، مقطع فيديو وجه فيه شكره للأطباء والممرضين على مواجهتهم فيروس كورونا في البلاد.

وقال خامنئي: "أود أن أشكر بصدق الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الطبي على مواجهتهم ومكافحتهم المرض الذي انتشر مؤخرا في بلادنا، كما أشكر السيد وزير الصحة على جهوده التي يبذلها".

وأضاف: "أوجه خالص شكري لجميع الأخوة الأطباء والأخوات الطبيبات والممرضين والممرضات والكوادر الطبية الأخرى، متمنيا لهم النجاح إن شاء الله تعالى. عملكم قيّم جدا، إذ سيعزز من مكانة القطاع الطبي والتمريض في المجتمع والأهم من ذلك هو الأجر والثواب الإلهي الذي سيمنه الباري تعالى عليكم بكل تأكيد".

وأعرب خامنئي عن أمله في "ألا يستمر هذا الأمر طويلا وأن يتم القضاء على الفيروس المقيت سريعا".