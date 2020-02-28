إصابته بـ كورونا "شائعة".. "الأخوة الإنسانية": البابا فرنسيس تعرض لنزلة برد عادية

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قال الأمين العام للجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية المستشار محمد عبد السلام، إنه أجرى اتصالا بالمونسينيور يوأنس لحظي، السكرتير الشخصي للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، للاطمئنان على صحة قداسته.

وأوضح أن سكرتير البابا فرنسيس، أكد - خلال الاتصال - أن البابا بصحة جيدة، وأنه تعرض لنزلة برد عادية.

وأضاف البيان أن المستشار محمد عبد السلام، طلب من المونسينيور يوأنس لحظي أن ينقل للبابا فرانسيس تحيات كل أعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية وصادق دعائهم له بالشفاء العاجل.

وانتشرت شائعات، في وقت سابق اليوم ،عن إصابة البابا فرنسيس بفيروس كورونا، بعد تغيبه عن عن قداس اليوم، في روما بسبب مرضه.