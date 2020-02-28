البابا، الذي بدا الأربعاء مصابا بزكام وسعال، لم يحضر قداسا في كاتدرائية القديس يوحنا اللاتراني، صباح الخميس، حسبما أعلن المسؤول الإعلامي للفاتيكان ماتيو بروني في بيان.
أخبار ذات صلة
وأضاف: "بسبب وعكة صحية عابرة فضل البقاء في محيط سانت مارت"، مقر إقامته خارج مدينة الفاتيكان، موضحا أن مواعيده الأخرى لم تتغير.
وصباح الخميس أحيا البابا القداس مثل كل صباح في الكنيسة الصغيرة حيث يقيم، ثم استقبل في جلسة خاصة أعضاء هيئة معنية بالحفاظ على كوكب الأرض.
البابا (83 عاما) الذي يعاني مشاكل في الفخذ وفي إحدى رئتيه، نادرا ما يلغي مواعيده.
كانت هذه تفاصيل خبر بابا الفاتيكان يلغي مشاركته في قداس بسبب "وعكة صحية عابرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.