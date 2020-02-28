هل استخدم بوتين شبيها له لأغراض أمنية؟

دبي - بواسطة محمد فارس © EPA قال بوتين إنه عُرض عليه فكرة استخدام شبيه له أوائل الألفية الجديدة، لكنه رفض الفكرة

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قد عرضت عليه فكرة استخدام شخص شبيه له لأغراض أمنية، لكنه رفض الفكرة.

وقال إن الفكرة طرحت في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، عندما كانت روسيا تخوض حربا ضد الانفصاليين في الشيشان.

وأجرى بوتين، البالغ من العمر 67 عاما، عدة رحلات إلى المنطقة أثناء النزاع.

ولسنوات ظل بوتين المادة المفضلة لنظريات المؤامرة على الإنترنت، بما في ذلك استخدامه لشبيه لأسباب أمنية.

لكن بوتين الذي يرأس السلطة منذ عام 2000، قال إنه "رفض فكرة استخدام شبيه له" في كل مناسبة عرضت عليه، عندما سأله أندريه فاندنكو، الصحفي في وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال فاندنكو إن عبارة "شبيه بوتين" و "الدليل على استخدام بوتين لشبيه" كانتا من بين أكثر العبارات المستخدمة في عمليات البحث الأكثر شعبية على الإنترنت، المرتبطة باسم الرئيس الروسي.

وقد سأل فاندنكو بوتين "هل أنت حقيقي"؟ © Getty Images بوتين الذي يظهر في الصورة مع الرئيس الشيشاني ألو الخانوف عام 2005، ينفي استخدام شبيه له

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فرد بوتين مؤكدا أنه حقيقي قبل أن ينفي استخدم شبيه له لأسباب أمنية.

وأضاف بوتين أن الفكرة طرحت خلال حرب 1999-2009 "في أصعب لحظات محاربة الإرهاب".

ومن المقرر أن يتنحى بوتين عن منصبه كرئيس في عام 2024، عندما تنتهي فترة ولايته الرابعة.

ولكن هناك تكهنات بأنه يمكن أن يسعى إلى منصب جديد أو التمسك بالسلطة من وراء الكواليس.

ويعد بوتين الزعيم الروسي الذي يحكم لأطول فترة منذ جوزيف ستالين، الذي حكم الاتحاد السوفيتي لأكثر من عقدين في القرن الماضي.

وكان بوتين قد اقترح في يناير/ كانون الثاني، إجراء تغييرات دستورية شاملة في خطاب الأمة السنوي أمام مجلس النواب.

لكن النتائج الكاملة لهذه التغييرات ليست واضحة بعد، ويعتقد محللون أنها ستضمن احتفاظه بالسلطة بشكل ما.