تركيا تسمح للمهاجرين بالتدفق برًا وبحرًا باتجاه أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ذكرت وكالة تركية اليوم الجمعة، أن مجموعة كبيرة من المهاجرين تتحرك من شمال غرب تركيا نحو الحدود مع اليونان بعدما أعلنت أنقرة أنها لن تمنع اللاجئين السوريين بعد الآن من بلوغ أوروبا، حسبما نقلت تقارير إعلامية.

ونقلت "رويترز" عن وكالة "دمير أوران" التركية أن نحو 300 من المهاجرين بينهم نساء وأطفال كانوا ضمن المجموعة التي توجهت نحو الحدود في إقليم أدرنة التركي في منتصف الليل تقريبا. وأضافت أن هناك سوريين وإيرانيين وعراقيين ضمن المجموعة.

وذكرت وكالة"الأناضول" التركية الرسمية أن مهاجرين بدأوا بالتوافد على ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان، عقب الأنباء التي قالت إن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا.

ومنذ ساعات الليل، توجه عشرات المهاجرين غير النظاميين، إلى أدرنة، ومن ثم بدأوا السير نحو المناطق الحدودية.

وسار المهاجرون على شكل مجموعات وبينهم نساء وأطفال، نحو القرى الحدودية، انطلاقا من أماكن مختلفة في الولاية.

وشهد تدفق المهاجرين ازديادا ملحوظا صباح اليوم الجمعة، حيث شرعوا في القدوم إلى أدرنة بالحافلات وسيارات الأجرة.

كما أن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين، بدأت الوصول لسواحل بحر إيجه بولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا، بهدف الوصول إلى الجزر اليونانية ثم إلى دول غرب أوروبا.

Advertisements

وأكدت "الأناضول" أن المهاجرين وصلوا إلى عدة نقاط على ساحل قضاء أيواجك بولاية جناق قلعة، من أجل العبور إلى جزيرة ميديلي اليونانية.

وبدأ المهاجرون التوجه إلى عدة نقاط في الولايات الغربية عقب تداول أخبار بأن تركيا لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قال في وقت سابق، إن سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست بوضع يمكنها فيه ضبط اللاجئين.

امرأة تربح أكثر من 1,500,000 جنيه مصري عن طريق العمل من المنزل وتحتفظ بالأمر سرًا عن زوجها لمدة 3 سنواتامرأة تربح أكثر من 1,500,000 جنيه مصري عن طريق العمل من المنزل وتحتفظ بالأمر سرًا عن زوجها لمدة 3 سنواتOlymp Tradeأحدث مشاريع معمار المرشدي سكاي لاين, احجز وحدتك بمقدم 5% وقسط حتي 8 سنواتأحدث مشاريع معمار المرشدي سكاي لاين, احجز وحدتك بمقدم 5% وقسط حتي 8 سنواتمعمار المرشيديانتبه.. قد تسيء للنبي محمد دون أن تدرك ذلكانتبه.. قد تسيء للنبي محمد دون أن تدرك ذلك

عامل توصيل بيتزا يربح 1,400,000 جنيه مصري في شهر واحدعامل توصيل بيتزا يربح 1,400,000 جنيه مصري في شهر واحدOlymp Tradeأحدث مشاريع معمار المرشدي سكاي لاين, احجز وحدتك بمقدم 5% وقسط حتي 8 سنواتأحدث مشاريع معمار المرشدي سكاي لاين, احجز وحدتك بمقدم 5% وقسط حتي 8 سنواتمعمار المرشيديمؤسسات روسية تبرم مذكرة لمد أنبوب نفط في الكونغومؤسسات روسية تبرم مذكرة لمد أنبوب نفط في الكونغوrt.com

زواج وزير مصري من تونسية بقرار من السيسيزواج وزير مصري من تونسية بقرار من السيسيالناس أصبحت تجني الاف الدولارات مع هذا الاستثمار السهل. ألا تريد انت ايضا؟الناس أصبحت تجني الاف الدولارات مع هذا الاستثمار السهل. ألا تريد انت ايضا؟Olymp Trade

أحدث مشاريع معمار المرشدي سكاي لاين, احجز وحدتك بمقدم 5% وقسط حتي 8 سنواتأحدث مشاريع معمار المرشدي سكاي لاين, احجز وحدتك بمقدم 5% وقسط حتي 8 سنواتمعمار المرشيدي