اليوم.. وزير الثقافة تفتح معرض قنا القومي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

تفتتح وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، اليوم الجمعة معرض كتاب قنا القومي بنادي الفتيات بوسط مدينة قنا، كما تشارك في ندوة عن الشاعر القنائي الراحل عبد الرحمن الأبنودي، بمشاركة عدد من أدباء وشعراء جنوب الصعيد.

ومن المقرر أن تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم، بمشاركة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مساء اليوم الجمعة من معبد دندرة الفرعوني، فعاليات مهرجان دندرة الثقافي للموسيقى والغناء.

ويضم المهرجان 10 حفلات غنائية وموسيقية بمشاركة نجوم الغناء بالعالم العربي ومن أبرزهم: "مدحت صالح- علي الحجار- هشام عباس - دينا الوديدي - العازفة نسمة عبدالعزيز - فرقة بلاك تيما"، وتستمر الفعاليات من يوم 28 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالذوق العام ومواجهة التطرف في إقليم صعيد مصر.