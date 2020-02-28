إطلاق رحلات طيران أسبوعية بين دمشق وحلب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة النقل السورية عن تسيير رحلات جوية أسبوعية "دمشق-حلب-دمشق" ابتداء من يوم الجمعة المقبل (6 مارس) على متن الخطوط الجوية السورية، وفق ما بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وبين مدير الشؤون التجارية والتسويق في الخطوط الجوية السورية لؤي الحسن أنه وبعد افتتاح مطار حلب الدولي، وقد أصبحت حركة الهبوط والإقلاع آمنة سيتم مبدئيا تسيير رحلة جوية أسبوعية إلى حلب مع إمكانية زيادة عدد الرحلات حسب طبيعة حركة المسافرين.

وأكد أنه بناء على حركة المسافرين سيتم اتخاذ القرار بزيادة عدد الرحلات، موضحا أن سعر تذكرة السفر من دمشق إلى حلب 40 ألف ليرة سورية ذهابا و40 ألف ليرة إيابا.

وكان مطار حلب الدولي قد استقبل في وقت سابق من الشهر الجاري أول رحلة جوية قادمة من مدينة دمشق بعد فتح المطار أمام حركة الطيران إثر انقطاعه عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات حرصا على سلامة وأمان الركاب.