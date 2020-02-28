سياسية معارضة تركية : اتصلت بأردوغان وأبلغني بتفاصيل ما حصل في إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت رئيسة حزب تركي معارض، أنها اتصلت برئيس البلاد رجب طيب أردوغان، وحصلت منه على معلومات بشأن الغارة الجوية التي "استهدفت" الجنود الأتراك في إدلب السورية.
وقالت مرال أقشنر، رئيسة حزب "إيي" التركي في تصريح أدلت به فجر اليوم بمقر حزبها في أنقرة: "نحن الآن أمام واقعة مؤلمة، وقد تحدثت مع رئيس الجمهورية الذي أطلعني على معلومات حول الهجوم الغادر".
وعبرت أقشنر عن دعمها لدعوة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بشأن "عقد جلسة طارئة مغلقة لبحث تداعيات الهجوم" اليوم الجمعة.
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