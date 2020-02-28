حصيلة مرعبة في الصين.. 44 وفاة و327 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة أنها تلقت تقارير عن 327 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و44 حالة وفاة يوم أمس، ما رفع إجمالي حالات الوفاة في شتى أنحاء الصين إلى 2791 والإصابات المؤكدة إلى 78959 حتى نهاية أمس وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي - أن 41 حالة من الوفيات تم تسجيلها في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين) وحالتين في بكين وحالة واحدة في شينجيانغ، فيما تم تسجيل 318 إصابة مؤكدة بهوبي و9 حالات في باقي أنحاء الصين.

وأضافت اللجنة أنه تم الإبلاغ

عن 452 حالة مشتبه بها جديدة يوم أمس، فيما خرج في اليوم نفسه 3622 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، وانخفض عدد الحالات الخطيرة بـ 394 لتصل إلى 7952 حالة، فيما بلغ إجمالي من خرج من المستشفيات بعد شفائهم 36157 شخصا.وتابعت اللجنة أنه تم تتبع 656054 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين، ما يزال 65225 شخصا منهم تحت الملاحظة الطبية.وبنهاية يوم الخميس، تم الإبلاغ عن 93 حالة إصابة مؤكدة من بينها وفاة شخصين في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و32 حالة في تايوان من بينها وفاة واحدة، فيما خرج 26 مريضا في هونج كونج و8 مرضى في ماكاو و6 مرضى في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.وأشارت اللجنة إلى أن العدد اليومي للمرضى المتعافين حديثا من عدوى فيروس كورونا الجديد وغادروا المستشفيات في الصين تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة لليوم العاشر على التوالي، حيث شهد يوم أمس خروج 3622 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، وهو أعلى بكثير من عدد المصابين الجدد الذين تم تأكيد إصابتهم في اليوم ذاته، والذي بلغ 327 شخصا.ولفتت اللجنة إلى أن يوم الخميس يعد اليوم التاسع على التوالي الذي ظل فيه عدد الاصابات الجديدة اليومية في الصين أقل من ألف حالة.