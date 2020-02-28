جنوب إفريقيا تعتزم إجلاء 132 شخصًا من رعاياها في الصين بسبب كورونا

تعتزم حكومة جنوب إفريقيا إجلاء 132 شخصا من رعاياها الموجودين في مدينة "ووهان" الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا المستجد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط

وقالت الحكومة في بيان أوردته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة إن "مجلس الوزراء قرر اتخاذ هذا الإجراء بعد النظر في الظروف

وتلقي عدة طلبات من أسر جنوب إفريقية في المدينة.ويتواجد في مدينة "ووهان" ما يقدر بـ199 مواطنا من جنوب إفريقيا وعبر 132 شخصا منهم عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم.وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتم تشخيص إصابة أي من رعايا جنوب إفريقيا بالفيروس كما لم يظهر على أي منهم أعراض الإصابة.. وفور وصولهم إلى البلاد، سيخضعون إلى حجر صحي لمدة 21 يوما كتدبير احترازي إضافي.تجدر الإشارة إلى أن نيجيريا سجلت - في وقت سابق اليوم - أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ولاية لاجوس لمواطن أجنبي، وهي الإصابة الأولى من نوعها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى