كوريا الجنوبية.. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لـ2022 حالة

أعلن مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تجاوز عدد مصابي فيروس كورونا الجديد الإجمالي في البلاد عتبة ألفين مع اكتشاف 256 حالة جديدة عن الحصيلة الواردة أمس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن بيان المركز، قوله إنه سجل 256 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) اعتمادًا للبيانات الواردة حتى الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة
ومن بين المصابين الجدد، 182 من دايجو و49 من كيونج-بوك (إقليم كيونج سانج الشمالي) و6 حالات في العاصمة سول وحالتان من بوسان، حالة واحدة في إنتشون و4 حالات في دايجون و4 حالات من كيونجكي وحالة واحدة من إقليم تشونج تشيونج الشمالي و4 حالات من تشونج تشيونج الجنوبي، و3 حالات من إقليم كيونج سانج الجنوبي.
وبلغ العدد المتراكم للوفيات بالفيروس 13 شخصًا، ورفعت السلطات الحجر الصحي عن 26 مريضًا حتى الآن بعد تماثلهم للشفاء التام، وتجاوز عدد الذين خضعوا لفحوصات الفيروس 70 ألف شخص.
جدير بالذكر أن مركز تدابير الحجر الصحي يعلن عن حالات المصابين بالفيروس مرتين يوميًا.
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