الكويت: إيداع 22 شخصًا قادمين من شيراز الإيرانية في الحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، إيداع 22 مواطنا كويتيا قادمين من مدينة (شيراز) الإيرانية، على متن الخطوط الجوية القطرية، في الحجر الصحي؛ للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .
وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 43 حالة مؤكدة، إثر تسجيل 17 إصابة جديدة، موضحة أن الحالات الـ43 تلك كانت من أصل 1675 مسحة تم أخذها من القادمين من المناطق الموبوءة.
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