العراق: اشتباه بإصابة كوريين اثنين يعملان في مصفى كربلاء النفطي بـ"كورونا"

كشف عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي صادق السليطي، اليوم الجمعة، عن وجود حالة اشتباه باصابة عاملين كوريين اثنين بفيروس "كورونا المستجد" في موقع مشروع مصفى كربلاء النفطي في البلاد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال السليطي في بيان أوردته قناة "السومرية الإخبارية" ـ "تم الاشتباه بإصابة حالتين لمواطنين كوريين يعملان ضمن الكوادر الصينية في مصفى كربلاء النفطي بفيروس كورونا الجديد عقب وصلهما خلال الفترة الماضية إلى العراق".
وطالب النائب العراقي وزير النفط، بالايعاز لكل الشركات والمواقع النفطية لمنع استقبال الكوادر الأجنبية من العاملين فيها لمدة لا تقل عن ٣ أشهر لمنع انتشار الفيروس وحفاظاً على أرواح باقي العمال من العراقيين، محذرا في الوقت نفسه من عواقب اختلاط المصابين بـ"كورونا" من الأجانب بباقي العاملين في البلاد.
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