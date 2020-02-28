كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليتوانيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ليتوانيا، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.