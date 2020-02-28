شكرا لقرائتكم شاهد لحظة مقتل الجنود الأتراك في قصف بإدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداول ناشطون فيديو يظهر لحظة تعرض القوات التركية لغارات جوية شمال سوريا، والتي أسفرت عن مقتل 34 جندياً تركياً على الأقل، كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعية فيديو آخر يظهر الأضرار التي لحقت بالمدرعات والآليات التركية بعد استهدافها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد، الخميس، أن الغارات الجوية التي جرت في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون شمال سوريا، أسفرت عن مقتل 34 جندياً تركياً على الأقل، وسط معلومات عن سقوط قتلى آخرين، ما دفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لترؤس اجتماع أمني طارئ بشأن تطورات إدلب بحضور مسؤولين رفيعين.

اتهام سوريا

وأوضحت مصادر ميدانية أن عشرات الجنود الأتراك قتلوا في غارة استهدفت رتلاً عسكرياً في منطقة بليون قرب مدينة إحسم في ريف إدلب، الخميس.

كما أكدت أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مشافٍ في بلدة الريحانية التركية ومدينة أنطاكيا قرب الحدود السورية.

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كذلك أعلن المرصد مقتل 58 من مسلحي المعارضة في القصف الجوي الروسي الذي استهدف إدلب.

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، النظام السوري بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

ردّ روسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن الجنود الأتراك الذين استهدفهم قصف قوات النظام السوري الخميس كانوا ضمن "وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية"، وذلك غداة مقتل 34 جندياً تركياً.

وقالت الوزارة إن "عسكريين أتراكاً كانوا في عداد وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية تعرضت لنيران جنود سوريين" مشيرة إلى أن الجانب التركي لم يبلغ عن وجود قوات له في المنطقة المعنية، وأنه "لم يكن يفترض أن تتواجد هناك".