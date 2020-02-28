أول رد رسمي من الصحة بعد إعلان فرنسا إصابة حالتين بفيروس كورونا قادمين من مصر

أعلنت وزير الصحة الفرنسي في تصريجات سابقة اكتشاف حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وصل عددهم الإجمالي إلى 38 حالة وسط مخاوف فرنسية من تكرار سيناريو ما حدث في إيطاليا، حيث جاء بيان فيران بعد يوم واحد فقط من تأكيد وزارة الصحة الفرنسية أن عدد إصابات كورونا في البلاد يبلغ 18 حالة وهناك حالتين عائدتين من مصر.

قال مصدر بوزارة الصحة، أن الوزارة تتواصل مع السلطات الفرنسية، بشأن ما أعلنه وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن هناك حالتين عائدتين من مصر مصابتين بفيروس كورونا، فور وصولهم إلى فرنسا.

وأضاف المصدر لـ”القاهرة 24″، أنه يجرى الاستفهام والإفادة بشأن أى معلومات وتفاصيل أكثر عن الحالات والأشخاص المرافقين والمختلطين بهم والوقت والأماكن التى جرت فيها الرحلة السياحية.

وبحسب الإعلان الفرنسى فإنه تم حجز اثنين مسنين تم اكتشاف إصابتهما، بعد عودتهما من رحلة منظمة إلى مصر، ويرقدان داخل العناية المركزة في حالة خطيرة، وتبين أنهما كانا في الرحلة بصحبة حوالي 20 شخصًا آخرين.

فرنسا تعلن إصابة حالتين بفيروس كورونا قادمين من مصر

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص “أجنبي”، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الفريق الطبي المتابع لحالة الشخص الأجنبي أجرى كافة الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ”pcr” له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها اليوم بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن الشخص الأجنبي تلقى الرعاية الطبية الفائقة وحالته الصحية جيدة تمامًا وخاليا من الفيروس، وبهذا تصبح مصر خالية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

