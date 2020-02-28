ذبيان دعا لكشف حيثيات تحويل مبلغ 71 مليون دولار للمصارف

أبدى رئيس تيار ​صرخة وطن​ ​جهاد ذبيان​ إستغرابه بعد المعلومات التي تم الكشف عنها والتي تشير الى قيام ​الدولة​ بتحويل فوائد "سندين" بقيمة 71 مليون دولار للمصارف، وهذا أمر بالغ الخطورة ولا يمكن السكوت عنه، في ظل أزمة ​الدولار​ التي يشهدها ​لبنان​ وفقدانه من الأسواق وعدم الإلتزام بسعر صرف الدولار الذي حدده ​مصرف لبنان​.

ودعا ذبيان الى إعتبار المعلومات عن تحويل مبلغ 71 مليون دولار للمصارف بمثابة إخبار الى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ للقيام بما يلزم وكشف حيثيات العملية، خصوصا في ظل ما نشهده من أزمة على مستوى عدم قدرة لبنان على تسديد سنادت اليوروبوند الى جانب أزمة السيولة والقيود الحاصلة على سحب الودائع بالدولار، الى ما هنالك من إجراءات باتت تشير الى خطورة ​الوضع المالي​ والاقتصادي.

