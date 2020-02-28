فادي كرم: الحلم الحقيقي بناء دولة المؤسسات والشفافية وقمع الفساد

اشار أمين سر تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق الدكتور ​فادي كرم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الاحلام السليمة لا تكون باستخراج ​النفط والغاز​، فاستخراجهما مسار طبيعي وقد سبقنا عليه الكثير من الدول منذ عقود، الحلم الحقيقي يجب ان يكون بناء دولة المؤسسات والشفافية والاصلاح وقمع ​الفساد​، هنا هو التحدي للحالمين في هذه ​السلطة​".

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