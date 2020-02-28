الخطيب: الانهيار الاجتماعي والمالي لا يعالج بالاستعراضات الإعلامية

تفهم أمين عام جبهة ​البناء​ ال​لبنان​ي ​زهير الخطيب​ الحاجة الملحة ل​حكومة حسان دياب​ المقنعة بتسجيل سبق إعلامي بالحفر الاستكشافي للغاز في البلوك 4 في غياب أية مبادرات جدية وحاسمة من قبلها لمعالجة حالة الانهيار الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه لبنان.

واستغرب الخطيب هروب ​الحكومة​ من إستغلال الغاز المؤكد في البلوك 9 المجاور لبحر شمال ​فلسطين​ إذ كان من الأجدى لها ان تظهر جرأتها الوطنية بأن تصر على الشركات الأجنبية ذاتها والملتزمة كذلك بالبلوك 9 البدء بالحفر في البلوك 9 حيث بدأ كيان العدو إنتاج الغاز وتصديره من بلوك مجاور وكانت الحكومة بذلك تُدخل لبنان فعلاً لا دعاية في نادي الدول النفطية - ​الغازية​.

ورأى الخطيب أن الأعذار الواهية لطبقة ​السلطة​ وراء تأجيل العمل في البلوك 9 بحجة استمرار التفاوض حول خط الحدود البحرية مع فلسطين غير مقنعة خاصة مع إعلان سيد ​المقاومة​ استعدادها وقدرتها على حماية الموارد والمنشئات النفطية اللبنانية.

هذا وأكد الخطيب أن الاستعراضات الإعلانية المكلفة بغرض المزايدات السياسية لا تقنع الشعب الذي فقد الثقة بكامل الطبقة السياسية وبقدرة حكومتها على إخراج لبنان من حالة الانهيار المتعدد الأوجه فقد مضت أشهر ولا تزال الحكومة المُقنَعة عاجزة عن إصدار قرارات حاسمة لمحاسبة ​الفساد​ وتفعيل ​القضاء​ وتلزيم معامل ​الكهرباء​ ووقف الاحتكارات والسيطرة على الوضع النقدي.